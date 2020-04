Rengsdorf

Polizei erwischt zweimal betrunkene Autofahrerin

11.04.2020, 10:59 Uhr | dpa

Gleich zweimal innerhalb weniger Stunden hat die Polizei eine betrunkene Autofahrerin erwischt. Nach einer Unfallflucht in Rengsdorf (Kreis Neuwied) am Freitagnachmittag kamen die Beamten einer 58-Jährigen auf die Spur, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Die Frau soll nicht nur geflohen sein - sie stand demnach auch deutlich unter Alkoholeinfluss. Die Polizei ordnete eine Blutentnahme an und behielt den Führerschein der Frau ein.

Keine zwei Stunden später sei dann die Mitteilung gekommen, dass die Frau schon wieder mit dem Auto unterwegs sei. Die 58-Jährige wurde erneut angehalten und kontrolliert. "Sie wird sich nun in mehreren Strafverfahren verantworten müssen", teilte die Polizei weiter mit.