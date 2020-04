Weimar

"Thüringer Erklärung": Gedenken an die Befreiung Buchenwalds

11.04.2020, 11:25 Uhr | dpa

Mit einer "Thüringer Erklärung" in Gedenken an die Befreiung der Konzentrationslager Buchenwald und Mittelbau-Dora vor 75 Jahren erinnern KZ-Überlebende an die historische Verantwortung in Deutschland. "Menschenrechte, Demokratie und Freiheit sind trotz der Erfahrung des Nationalsozialismus leider keineswegs selbstverständlich. Sie müssen immer wieder neu verteidigt werden. Dafür treten wir ein", heißt es in der am Samstag im Internet veröffentlichten Erklärung. Die Überlebenden verfassten sie gemeinsam unter anderem mit Vertretern der Thüringer Landesregierung und der Stiftung Gedenkstätten Buchenwald und Mittelbau-Dora.

"Alle Menschen guten Willens sind eingeladen, sich dieser Erklärung anzuschließen und damit auch ein Zeichen zu setzen gegen diejenigen, die vom Nationalsozialismus als "Vogelschiss" sprechen oder eine radikale Kehrtwende der Erinnerungskultur fordern", teilte die Stiftung mit. Zu den Erstunterzeichnern gehören die Überlebenden Éva Fahidi-Pusztai, Naftali Fürst und Ivan Ivanji sowie Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) und Kulturstaatsministerin Monika Grütters (CDU).

Eine große Gedenkfeier, zu der auch KZ-Überlebende hätten kommen sollen, sowie andere Veranstaltungen in Erinnerung an die Befreiung mussten mit Blick auf die Corona-Pandemie abgesagt werden. Ramelow kündigte an, dass die Gedenkveranstaltungen nachgeholt werden sollen.

US-Streitkräfte befreiten am 11. April 1945 das bei Weimar gelegene KZ Buchenwald und das bei Nordhausen gelegene KZ Mittelbau-Dora. Die Nazis hielten in Buchenwald mehr als eine halbe Million Menschen aus etwa 50 Nationen gefangen. Etwa 56 000 Menschen wurden in Buchenwald und seinen Außenlagern ermordet oder sie überlebten Hunger und Krankheiten nicht. Im KZ Mittelbau-Dora wurden rund 60 000 Häftlinge dazu gezwungen, in unterirdischen Stollen Raketen zu bauen. Mindestens 20 000 von ihnen starben.