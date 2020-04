Inchenhofen

Schlechter Scherz verursacht Wasserschaden

11.04.2020, 12:58 Uhr | dpa

Ein schlechter Scherz hat im Keller eines Einfamilienhauses in Schwaben einen Wasserschaden verursacht. Ein bislang Unbekannter hatte einen Wassersprenger angeschaltet, der in dem Garten des Hauses in Inchenhofen (Landkreis Aichach-Friedberg) stand, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Der Garten überflutete am Freitagabend und das Wasser floss durch einen Schacht in den Keller. Als der Bewohner des Hauses am Samstagmorgen den Vorfall bemerkte, stand das Wasser einem Polizeisprecher zufolge mehrere Zentimeter hoch. Die Höhe des Schadens war zunächst unklar. In dem Keller waren dem Sprecher zufolge keine wertvollen Gegenstände.