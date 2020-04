Sankt Augustin

Weniger Verkehr an Grenzen zu Belgien und den Niederlanden

11.04.2020, 13:00 Uhr | dpa

An den Grenzen zwischen den Niederlanden, Belgien und Nordrhein-Westfalen gibt es am Osterwochenende wegen der Corona-Krise nur wenig Verkehr. "Im Großen und Ganzen" würden sich die Menschen an den Appell der Innenminister von NRW und den Niederlanden halten, an Ostern nicht in das Nachbarland zu fahren, sagte ein Sprecher der Bundespolizei am Samstagmittag auf Anfrage. Die Grenze zu den Niederlanden und nach Belgien ist geöffnet. Es gibt an den Osterfeiertagen punktuelle Kontrollen.

Immer wieder gebe es Anfragen von Bürgern zu den Regelungen, weshalb die Bundespolizei noch einmal auf die Internetseiten des Innen- und Gesundheitsministeriums verweist. Die Landesregierung beantwortet auf ihrer Internetseite Fragen zu Corona, darunter auch zum Grenzverkehr.