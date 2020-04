Kaltenkirchen

55-Jähriger bei Unfall auf Autobahn 7 schwer verletzt

11.04.2020, 13:16 Uhr | dpa

Ein 55-Jähriger, der mit seinem Auto zu schnell fuhr, ist bei einem Unfall auf der Autobahn 7 schwer verletzt worden. Wegen der nicht angepassten Geschwindigkeit und eines zu geringen Abstands zum Vordermann sei er beim Abbremsen ins Schlingern geraten und gegen die Mittelleitplanke gefahren, teilte die Polizei am Samstag mit. Danach schleuderte der Wagen quer über die Fahrbahn, überschlug sich und kam auf dem Dach liegend zum Stillstand.

Der Unfall ereignete sich am Freitagnachmittag zwischen den Anschlussstellen Kaltenkirchen und Henstedt-Ulzburg in Fahrtrichtung Hamburg. Der Mann wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt und musste mit dem Rettungshubschrauber in ein Hamburger Krankenhaus geflogen werden. Während der Rettungsarbeiten war die A7 in Fahrtrichtung Süden für eine Stunde voll gesperrt.