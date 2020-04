Dresden

Philologenverband sieht Abiturfahrplan kritisch

11.04.2020, 16:39 Uhr | dpa

Der Philologenverband Sachsen sieht den vom Freistaat in der vergangenen Woche bekanntgegebenen Abiturfahrplan kritisch. Zwar sei es positiv, dass die Abiturienten auch in diesem Jahr ein vollwertig anerkanntes Abitur ablegen könnten, sagte der Verbandsvorsitzende Thomas Langer am Samstag. "Die Vorbereitungszeit, die unsere Schülerinnen und Schüler nun haben, um sich gemeinsam mit ihren Lehrerinnen und Lehrern in der Schule auf die schriftlichen Prüfungen vorbereiten zu können, halten wir aber für zu kurz". Nicht alle Schüler hätten in den Wochen der Schulschließungen die Möglichkeit gehabt, mit ihren Fachlehrern Kontakt zu halten und am digitalen Lernen teilzunehmen. "Ihnen gegenüber ist dieses Verfahren unfair", so Langer.

Am Donnerstag hatte das Kabinett in Sachsen trotz Corona-Krise für ein reguläres Abitur entschieden. Die Prüfungen sollen am 22. April beginnen, die Schulen werden wegen der Vorbereitung zunächst für die Abschlussklassen am 20. April wieder geöffnet. Schüler, die sich beim Ersttermin nicht in der Lage fühlten, könnten Klausuren nachschreiben.

Der Philologenverband sieht es vor allem problematisch, dass sich die Abiturienten noch am Tag der Prüfung gegen eine Teilnahme entscheiden könnten. "Dieses Vorgehen stellt unsere Gymnasien vor enorme schulorganisatorische Herausforderungen", so Langer. Es müssten schließlich genügend Arbeitsmaterialien, Aufsichten, Hygieneschutzmaßnahmen und vor allem Arbeitsplätze mit erforderlichem Abstand bereitgestellt werden.