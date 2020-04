Frankeneck

Radfahrer stößt mit Bus zusammen: Hubschraubereinsatz

11.04.2020, 17:35 Uhr | dpa

Ein E-Bike-Fahrer ist in Frankeneck (Landkreis Bad Dürkheim) gegen einen Bus gefahren und schwer verletzt worden. Der Mann stieß aus ungeklärter Ursache am Samstagmittag an der Einmündung der Landesstraße 499 zur Bundesstraße 39 mit dem Bus des Schienenersatzverkehrs zusammen, wie die Polizei mitteilte. Der Pedelec-Fahrer stürzte und verletzte sich schwer. Er kam per Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus. Die Staatsanwaltschaft will einen Gutachter den Unfallhergang klären lassen.