Coesfeld

Betrunkener Randalierer hustet Polizei an

12.04.2020, 10:13 Uhr | dpa

Ein betrunkener Mann hat in Coesfeld zunächst seine Nachbarschaft mit lauter Musik gestört und sich anschließend mit der herbeigerufenen Polizei angelegt. Dabei behauptete er, das Coronavirus zu haben und hustete den Beamten ins Gesicht, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Als die Beamten am Karfreitag die Personalien des 44-Jährigen aufnehmen wollten, sei er ausfällig geworden. Die Polizei fixierte den Randalierer. Auf dem Weg zum Streifenwagen hustete er die Polizisten schließlich an und versuchte, sie anzuspucken. Die Nacht verbrachte er in der Ausnüchterungszelle. Eine Ärztin konnte keine Erkrankung feststellen. Den Mann erwarten Anzeigen wegen Ruhestörung, Verweigerung der Namensangabe, Beleidigung und Körperverletzung.