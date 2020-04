Schwelm

Geldautomat in Schwelm gesprengt

12.04.2020, 10:19 Uhr | dpa

Ein Streifenwagen der Polizei steht mit eingeschaltetem Blaulicht an der Straße. Foto: Carsten Rehder/dpa/Symbolbild (Quelle: dpa)

Am frühen Ostersonntagmorgen haben Unbekannte einen freistehenden Geldautomaten in Schwelm gesprengt. Die drei maskierten Täter erbeuteten laut Polizei das Bargeld und flüchteten anschließend in Richtung Wuppertal. Die Höhe des Sach- und Geldschadens wird noch ermittelt.