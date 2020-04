Meppen

75-jährige Fahrradfahrerin stirbt nach Unfall in Meppen

12.04.2020, 13:19 Uhr | dpa

Einen Tag nach einem schweren Verkehrsunfall ist eine 75-jährige Fahrradfahrerin in Meppen gestorben. Wie Polizei im Kreis Emsland am Ostersonntag mitteilte, erlag die Frau am Samstag im Krankenhaus ihren Verletzungen. Die Frau hatte am Karfreitag nachmittags mit ihrem Rad eine Straße überqueren wollen. Dabei übersah sie den Polizeiangaben zufolge ein von links kommendes Auto. Der Wagen erfasste sie und verletzte die Frau schwer.