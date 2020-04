Rostock

Messerattacke auf zwei Männer vor Rostocker Supermarkt

12.04.2020, 13:26 Uhr | dpa

Bei einer Messerattacke sind in Rostock zwei Männer schwer verletzt worden. Wie die Staatsanwaltschaft Rostock am Ostersonntag mitteilte, hatte am Vorabend vor einem Supermarkt im Stadtteil Lütten Klein ein Mann nach einem Streit auf zwei andere Männer eingestochen. Passanten beobachteten die Tat und riefen Polizei und Rettungswagen. Die Verletzten wurden in einem Krankenhaus der Hansestadt versorgt.

Ein Opfer habe eine lebensbedrohliche Stichverletzung im Brustbereich erlitten, das andere sei am Oberarm verletzt worden, sagte Harald Nowak, Sprecher der Staatsanwaltschaft. Der Täter flüchtete und wurde trotz Großfahndung zunächst nicht gefunden. "Wir konnten leider noch nicht mit den Verletzten sprechen, um deren Identität zu klären und Hinweise auf die Tat zu erhalten", sagte Nowack.