Ginsheim-Gustavsburg

Mit Stahlkugel auf Auto geschossen: Fahrerin verletzt

12.04.2020, 16:37 Uhr | dpa

Unbekannte haben am Ostersonntag in Ginsheim-Gustavsburg um die Mittagszeit mit einer Stahlkugel auf ein fahrendes Auto geschossen und die Seitenscheibe beschädigt. Wie die Polizei mitteilte, wurde die 61 Jahre alte Fahrerin leicht verletzt. Die Beamten ermitteln nun wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr, gefährlicher Körperverletzung und Sachbeschädigung. Sie suchen außerdem nach Zeugen, die etwas beobachtet haben oder Hinweise auf die Täter geben können.