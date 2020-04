Schwerin

Streit um Maskenpflicht: Trotz Sonne wenig los an der Küste

12.04.2020, 17:51 Uhr | dpa

Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig hat die Diskussion um eine Atemmaskenpflicht in der Bevölkerung befeuert. "Wir werden das öffentliche Leben nur schrittweise hochfahren können. Dazu brauchen wir zusätzliche Maßnahmen wie einen Mundschutz für alle", sagte die 45 Jahre alte SPD-Politikerin der "Bild am Sonntag". Darüber soll am Mittwoch beraten werden, wenn Bundeskanzlerin Angela Merkel mit den Ministerpräsidenten in einer Videoschalte konferiert.

Widerstand regt sich in der Opposition des Landes. "Es ist unredlich, Mundschutz für alle zu fordern, wenn Masken und Schutzkleidung für Ärzte, Pflegerinnen und Pfleger Mangelware sind", sagte Simone Oldenburg, Vorsitzende der Fraktion Die Linke am Ostersonntag. Erst wenn der "unhaltbare Zustand der medizinischen Unterversorgung beseitigt ist und Schutzmasken wieder in Apotheken erhältlich sind, kann Frau Schwesig die Einwohnerinnen und Einwohner verpflichten, Mundschutz zu tragen", betonte Oldenburg.

Überwiegend ohne Mundschutz waren die wenigen Ausflügler am Sonntag im Land unterwegs. Obwohl Sonne satt, ging es übersichtlich zu in Mecklenburg-Vorpommern. Trotz der Erlaubnis, sich an den Osterfeiertagen im Land unter Einhaltung der Sicherheitsregeln bewegen zu dürfen, herrschte weitgehend Ruhe auf den Straßen und an der Küste zwischen Boltenhagen und Ahlbeck. Die Menschen zogen es wegen der Corona-Pandemie zumeist vor, zu Hause zu bleiben.

In Rostock-Warnemünde, wo an Ostern normalerweise Überfüllung herrscht, wurden diesmal nur wenige Spaziergänger registriert. Dennoch waren es mehr als in anderen Badeorten. Am Alten Strom hatten auch Eisverkäufer geöffnet. Nicht immer wurde die Abstandsregel eingehalten. Sogar Beachvolleyball wurde am Strand gespielt. An den Zufahrtsstraßen nach Warnemünde gab es zwei Kontrollpunkte. Die Polizei gab an, am Karsamstag 4034 Fahrzeuge kontrolliert zu haben, davon mussten 203 (5,02 Prozent) zurückgeschickt werden, weil sie aus anderen Bundesländern kamen.

"Ostern ohne Familienbesuche, ohne Ausflüge, ohne Cafés und Treffen mit Freunden - das fällt uns allen sehr schwer", hatte Ministerpräsidentin Schwesig in ihrer Osteransprache betont und ergänzt: "Danke für ihre Geduld!"

616 positiv getestete Menschen gibt es bislang in Mecklenburg-Vorpommern. Die Zahl der bestätigten Neuinfektionen mit dem Coronavirus ist bis Ostersonntag (17.00 Uhr) um zwölf gestiegen, meldete das Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus). Die Zahl der Toten liegt unverändert bei elf. Landesweit müssen 88 Personen in Kliniken behandelt werden. 15 von ihnen liegen auf einer Intensivstation. 323 Menschen sind Schätzungen zufolge von einer Covid-19-Erkrankung genesen.