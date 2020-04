Tiefenbronn

79-jähriger Radfahrer bei Unfall lebensgefährlich verletzt

12.04.2020, 18:34 Uhr | dpa

Ein 79 Jahre alter Fahrradfahrer ist am Sonntag bei einem Unfall lebensgefährlich verletzt worden. Wie die Polizei Pforzheim mitteilte, missachtete eine gleichaltrige Autofahrerin beim Abbiegen die Vorfahrt des Radfahrers auf der Würmtalstrecke in Richtung Pforzheim. Der 79-Jährige wurde nach dem Zusammenstoß "mit schweren Kopfverletzungen" mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Nach derzeitigem Kenntnisstand habe der Radfahrer keinen Helm getragen, schrieb die Polizei. Es sei ein Sachschaden von etwa 4000 Euro entstanden.