Hofbieber

Drei junge Leute bei Verkehrsunfall verletzt

12.04.2020, 21:01 Uhr | dpa

Bei einem Verkehrsunfall zwischen Tann und Hofbieber sind am Ostersonntag drei junge Menschen verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, kam ein Pkw auf der L3174 "aufgrund von überhöhter Geschwindigkeit" von der Fahrbahn ab, geriet ins Schleudern und prallte gut 200 Meter weiter in die Böschung unmittelbar vor einer Straßenunterführung. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Pkw wieder zurück auf die Fahrbahn geschleudert und kam dort zum Stehen. Der 19 Jahre alte Fahrer, eine 19-Jährige sowie ein 17-Jähriger, die mit im Fahrzeug saßen, mussten ins Krankenhaus gebracht werden. Am Pkw entstand wirtschaftlicher Totalschaden.