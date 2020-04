Allershausen

Fahrradunfall: Betrunkener 18-Jähriger erfasst Vierjährige

13.04.2020, 11:06 Uhr | dpa

Am Sonntagabend ist ein 18-Jähriger in Allershausen (Landkreis Freising) mit seinem Fahrrad mit einer vierjährigen Radfahrerin zusammengestoßen. Wie die Polizei am Montag mitteilte, war der junge Mann zum Zeitpunkt des Unfalls betrunken und übersah demnach das entgegenkommende Mädchen in einer Kurve. Da das Mädchen einen Helm trug, kam es mit einer Kopfplatzwunde davon. Zur Vorsicht wurde es jedoch mit einem Rettungshubschrauber ins Klinikum Schwabing geflogen. Man gehe davon aus, dass die Reaktionen des jungen Mannes durch den Alkohol verzögert wurden und er deswegen nicht ausweichen konnte, hieß es von einem Sprecher der Polizei. Der 18-Jährige verletzte sich bei dem Unfall leicht am Knie.