Eddelak

Bewohner nach Reetdachbrand in Eddelak weiterhin vermisst

13.04.2020, 12:51 Uhr | dpa

Nach dem Brand eines Reetdachhauses in Eddelak in der Nacht zum Karfreitag wird der Bewohner des Gebäudes weiterhin vermisst. Die Polizei schließt nicht aus, dass er bei dem Feuer ums Leben kam, wie sie am Montag mitteilte. Kurz vor 04.00 Uhr am Freitagmorgen habe das Dach des ehemaligen Bauernhauses aus ungeklärter Ursache Feuer gefangen. Durch den Brand sei es komplett zerstört worden. Den Angaben zufolge ist der 31-jährige Vermisste der einzige Bewohner des Gebäudes, die anderen beiden Wohnungen sind unbewohnt. Aufgrund der Umstände vermutet die Polizei, dass sich der Mann zum Zeitpunkt des Brandes im Haus aufgehalten habe. Eine genaue Nachsuche in der Brandruine sei zunächst jedoch nicht möglich gewesen. Die Schadenshöhe beläuft sich den Angaben zufolge auf etwa 250 000 Euro. Die Ermittlungen dauern an.