Dürrröhrsdorf-Dittersbach

Angetrunkener Autofahrer verletzt Kind schwer

13.04.2020, 12:57 Uhr | dpa

Ein sechsjähriges Mädchen ist am Osterwochenende bei einem Autounfall in Dürrröhrsdorf-Dittersbach (Sächsische Schweiz) schwer verletzt worden. Wie die Dresdner Polizeidirektion am Montag mitteilte, hatte ein 28 Jahre alter Mann das Kind beim Rangieren auf dem Hof eines Grundstückes angefahren. Er stand unter Alkoholeinfluss. Eine Kontrolle ergab einen Wert von knapp einem Promille Atemalkohol.