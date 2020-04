Dresden

Dynamo Dresden lädt Corona-Helfer mit Geburtstagsgeld ein

13.04.2020, 12:57 Uhr | dpa

Mit den Einnahmen einer in die virtuelle Welt verlegten Geburtstagsparty will Fußball-Zweitligist den in der Coronavirus-Krise unentbehrlichen Berufsgruppen danken. Der achtmalige DDR-Meister legte zu seinem 67. Geburtstag am Ostersonntag eine Sonderaktion auf, bei der virtuelle Tickets und Party-Pakete verkauft werden. Die Hälfte der generierten Einnahmen will der Club dazu nutzen, "zukünftig Menschen aus den aktuell besonders geforderten Berufsgruppen zu Heimspielen einzuladen". Die Aktion läuft bis Ende April.