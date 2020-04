Pleinfeld

Zwei Brände in kurzer Zeit: Brandstiftung vermutet

13.04.2020, 16:28 Uhr | dpa

Wegen zwei Bränden im mittelbayerischen Pleinfeld hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen wegen Brandstiftung aufgenommen. Am Montagmorgen sei in der Gemeinde im Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen ein Holzstoß in Flammen aufgegangen, teilte die Polizei am Montag mit. Bereits am Sonntagnachmittag habe ein 50 Quadratmeter großes Waldstück gebrannt. Zwei Feuerwehrleute erlitten bei den Löscharbeiten leichte Rauchgasvergiftungen. Es ist den Angaben zufolge nicht auszuschließen, dass beide Feuer vorsätzlich gelegt wurden.