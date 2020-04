Schleiz

Kontroverse um öffentliches Posaunenkonzert

13.04.2020, 18:42 Uhr | dpa

Möschlitz (dpa/th)- Ein öffentliches Posaunenkonzert in Möschlitz im Saale-Orla-Kreis sorgt für Kontroversen. Gestritten wurde am Montag darüber, ob das Posaunenspiel unter freiem Himmel am Ostersonntag auf dem Kirchgelände des kleinen Ortes gegen die Corona-Beschränkungen verstoßen hat. Der Landrat des Kreises, Thomas Fügmann (CDU), erklärte auf seiner persönlichen Facebookseite, er habe das Posaunenspiel als Vertreter des Pandemiestabes des Landratsamtes verfolgt und damit kontrolliert, dass die Regeln eingehalten wurden.

Medien hatten berichtet, die Veranstaltung sei von der Polizei moniert worden. Fügmann erklärte: "Ich konnte dort kein illegales Konzert und keine Verstöße feststellen, auch die Abstandsregelungen wurden eingehalten."