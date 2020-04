Gochsheim

Gesprengte Geldautomaten Thema bei "Aktenzeichen XY"

14.04.2020, 04:57 Uhr | dpa

Zwei gesprengte Geldautomaten in Unterfranken innerhalb weniger Tage und noch kein Ermittlungserfolg: Auf der Suche nach den Tätern setzt die Polizei nun auf die Hilfe von Fernsehzuschauern. Die Fälle aus dem Landkreis Schweinfurt sollen an diesem Mittwochabend in der ZDF-Sendung "Aktenzeichen XY ... ungelöst" (20.15 Uhr) präsentiert werden. "Wir erhoffen uns Hinweise aus der Bevölkerung", sagte ein Polizeisprecher in Würzburg.

Am vergangenen Mittwoch hatten drei Unbekannte in Gochsheim einen Geldautomaten gesprengt und sich anschließend eine Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert. Die Beamten schossen auf den Wagen, konnten ihn aber nicht stoppen. Obwohl die Polizei mit einem Hubschrauber und Streifenwagen nach dem Fluchtauto suchte, entkamen die Täter. Die Polizei fand nur noch die Geldkassetten aus der Bank, die die Unbekannten an der Autobahn 45 angezündet hatten. Wie viel Geld gestohlen wurde, blieb unklar. Durch die Sprengung entstand im Foyer der Bank ein Sachschaden von mehreren Zehntausend Euro.

Wenige Tage zuvor hatten Unbekannte im nahe gelegenen Niederwerrn auf ähnliche Weise einen Geldautomaten gesprengt. Die Polizei prüft seither, ob es sich um dieselben Täter handelt.