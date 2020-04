Philippsburg

Lager für Atommüll in Philippsburg in Betrieb gegangen

14.04.2020, 12:04 Uhr | dpa

Auf dem Gelände des stillgelegten Atomkraftwerks Philippsburg ist ein Lager für schwach- bis mittelradioaktive Abfälle in Betrieb genommen worden. Dort soll Atommüll zwischengelagert werden, der vom Rückbau des Kernkraftwerks stammt, wie der Energiekonzern EnBW am Dienstag mitteilte. Betreiber ist die staatliche Gesellschaft für Zwischenlagerung. In Philippsburg (Kreis Karlsruhe) war zum Jahreswechsel auch der zweite Reaktorblock vom Netz gegangen.

Von den fünf Atommeilern in Baden-Württemberg produziert nur noch Block II in Neckarwestheim (Kreis Heilbronn) Strom. Er wird spätestens Ende 2022 abgeschaltet. Alle Atomkraftwerke werden komplett abgebaut.