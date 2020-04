Flintbek

Auch in Corona-Zeiten Rehkitz und Hasen vor Mähern retten

14.04.2020, 12:48 Uhr | dpa

Schleswig-Holsteins Jäger und Bauern wollen auch in Zeiten der Corona-Pandemie Rehkitze, Junghasen und die Gelege der Bodenbrüter vor Erntemaschinen schützen. Jagdverband und Bauernverband riefen ihre Mitglieder auf, die gute Zusammenarbeit für den Tierschutz im Rahmen der behördlichen Vorschriften auch in diesem Jahr fortzusetzen, wie der Landesjagdverband (LJV) am Dienstag mitteilte. "Mit den wärmeren Temperaturen beginnt auch die Brut- und Setzzeit, und die heimischen Wildtierarten bringen ihren Nachwuchs zur Welt. Das Gras der Wiesen und Weiden bietet den Tieren Schutz vor ihren Feinden", sagte LJV-Präsident Wolfgang Heins. Zeitgleich beginnen die Landwirte aber auch mit dem Mähen - der so genannten Mahd.

"Das Absuchen der Felder vor Beginn der Mahd, die Vergrämung oder das Mähen von innen nach außen sind bewährte Verfahren, die von den Bauern genutzt werden", erklärte der Präsident des Landesbauernverbandes, Werner Schwarz. Seit einigen Jahren sei die Nutzung von Drohnen mit Wärmebildkameras als weitere Möglichkeit hinzugekommen. In Einzelfällen werde auch ein kostenintensives infrarotsensor-basiertes Verfahren zur automatisierten Anhebung des Mähwerks angeboten.