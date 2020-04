Kassel

50 Euro für ein Stück Klopapier: Hilfsaktion für Künstler

14.04.2020, 14:19 Uhr | dpa

Mit 50 Euro für ein Stück Klopapier können Spender in Kassel Künstler in der Corona-Krise unterstützen. Ein Verein hat mit Unterstützung der Stadt eine entsprechende Hilfsaktion ins Leben gerufen. Für jede Online-Spende gebe es als Dankeschön ein handgestempeltes Blatt mit der Zeichnung des Kasseler Karikaturisten Gerhard Glück, erklärte Ralf Lukas, Sprecher des Vereins Kulturbahnhof am Dienstag. Die Aktion sei an Ostern gestartet. "Im Moment haben wir schon zwischen 7000 und 8000 Euro eingenommen." Zuvor hatten verschiedene Medien über das Thema berichtet.

Die Klopapierkunst ist laut den Initiatoren auf 3643 Stück limitiert. Das gedruckte Motiv zeigt eine Klopapierrolle im Bilderrahmen mit den Slogan "Ohne Kultur isses für'n Arsch". "Hortet also das Kultur-Klopapier wie stinknormales - dann kann vielleicht verhindert werden, dass in Kassel Kulturlichter ausgehen", lautet der Appell der Initiatoren. Die Spenden sollen an Künstler vergeben werden, die durch die Corona-Krise in Existenznot geraten sind. "Wir werden eine Jury gründen, die über die Mittelzuweisung entscheidet", sagte Lukas.