Langenhagen

Haus bei Hannover brennt nieder

14.04.2020, 16:01 Uhr | dpa

Ein Feuer hat ein Einfamilienhaus in Langenhagen bei Hannover zerstört und einen hohen Sachschaden verursacht. Ein 51 Jahre alter Bewohner sei mit leichten Verletzungen in eine Klinik gekommen, seine 80-jährige Mutter sei unverletzt geblieben, teilte die Polizei am Dienstag mit. Die Beamten ermitteln gegen den Mann wegen schwerer Brandstiftung - zu den Gründen dafür wollte sich ein Polizeisprecher zunächst nicht äußern.

Nach ersten Erkenntnissen hatten Nachbarn eine starke Rauchentwicklung am Dachstuhl gesehen und die Rettungskräfte informiert. Der Sachschaden wird auf etwa 350 000 Euro geschätzt.