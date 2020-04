Koblenz

Polizei nimmt Mitglieder von Drogenbande fest: Haftbefehl

14.04.2020, 16:07 Uhr | dpa

Die Polizei hat sechs mutmaßliche Mitglieder einer Drogenbande festgenommen. Es handle sich um Männer im Alter zwischen 28 und 40 Jahren aus dem nördlichen Rheinland-Pfalz, teilte die Staatsanwaltschaft in Koblenz am Dienstag mit. Gegen sie wurde am Sonntag Haftbefehl erlassen. Bei der Festnahme am Abend zuvor waren bei ihnen 25 Kilogramm verschiedenartige Drogen sowie 20 Kilogramm Streckmittel gefunden worden. Einer der Männer hatte zunächst fliehen können, er wurde jedoch bald darauf in Duisburg festgenommen. Nähere Angaben teilte die Behörde zunächst nicht mit.