Werder (Havel)

Mann bei Sturz von Quad schwer verletzt

14.04.2020, 17:15 Uhr | dpa

Ein Mann ist in Werder (Potsdam-Mittelmark) von einem Quad gestürzt und hat sich dabei schwer verletzt. Sein acht Jahre alter Beifahrer blieb unverletzt, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Demnach geriet der 45-Jährige am Sonntagabend bei voller Fahrt auf einem unebenen Untergrund ins Schlingern, kippte um und verletzte sich schwer am Arm. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht.