Dresden

Sachsen will über mögliche Corona-Lockerung entscheiden

15.04.2020, 03:03 Uhr | dpa

Sachsens Regierung will heute über erste Lockerungen der Corona-Regeln entscheiden. Dem soll eine Telefonkonferenz von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) mit den Ministerpräsidenten der Länder vorausgehen. Im Anschluss tritt das Kabinett in Dresden zusammen. Noch am Abend soll die Öffentlichkeit informiert werden. Allgemein wird mit einem behutsamen Aufheben einzelner Maßnahmen gerechnet, beispielsweise mit dem Wiederöffnen von Baumärkten.

Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) sprach sich für weniger Einschränkungen nach dem 20. April aus. "Wir wollen eine Lockerung in den Bereichen, die gesellschaftlich und wirtschaftlich am wichtigsten sind", sagte er den Zeitungen der Funke Mediengruppe (Mittwochausgabe). Auch Gesundheitsministerin Petra Köpping (SPD) machte deutlich, dass es eine kluge Abwägung zu treffen gelte. Sie wünscht sich eine einheitliche Regelung in vielen Bundesländern.