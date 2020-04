Cappeln (Oldenburg)

Erntesaisonstart für Rhabarber in Niedersachsen

15.04.2020, 07:22 Uhr | dpa

Die Rhabarberernte hat auch im Norden angefangen. Ab sofort kann das Gemüse in Küchen seinen fruchtig-sauren Geschmack beisteuern. Bis Ende Juni wird geerntet. Die hellroten Stangen sind bis dahin in Supermärkten oder auf Wochenmärkten zu kaufen. Im Agrarland Niedersachsen wächst Rhabarber nach Angaben des Statistischen Landesamtes auf 92 Hektar. Zwischen 2018 und 2019 stieg die Anbaufläche um acht Hektar an.

Auch im Heidekreis auf einem Feld bei Walsrode sind die großen, gewölbten Blätter der Rhabarberpflanze zu sehen. Vorsichtig müssen die Erntehelfer die zierlichen Stangen abbrechen. Im Süden Oldenburgs baut der Gemüseunternehmer Christian Mählmann seit 15 Jahren Rhabarber an. Er bestätigt einen minimalen Anstieg der Rhabarberanbaufläche.

Das im Trend liegende Gemüse wird gerne als Kuchenbelag verwendet oder zu Saft oder Konfitüre verarbeitet. Das Gemüse ist reich an Vitamin C und als sehr kalorienarm bekannt.

Die Landwirtschaftskammer empfiehlt, das Gemüse bis zum 24. Juni zu verwerten. Danach nehme der Oxalgehalt zu und die Stangen bekämen einen sehr sauren Geschmack. Oxalsäure befinde sich auch in Spinat oder Roter Bete und könne bei großen Mengen der Gesundheit schaden.