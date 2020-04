Lübeck

Erster bestätigter Corona-Fall in Lübecker Pflegeheim

15.04.2020, 11:42 Uhr | dpa

In einem städtischen Lübecker Pflegeheim gibt es einen ersten Corona-Fall. Eine Bewohnerin der Einrichtung sei positiv auf eine Covid-19-Infektion getestet worden, nachdem bei ihr leichte Atemwegssymptome aufgetreten seien, teilte die Hansestadt Lübeck mit. Auf Anordnung des Gesundheitsamtes wurden alle Pflegekräfte, die in den vergangenen zwei Wochen Kontakt mit der Erkrankten hatten, unter häusliche Quarantäne gestellt. Die Corona-Tests bei ihnen waren nach Angaben der Hansestadt zunächst negativ. Das gelte auch für die übrigen Heimbewohner, die sich ebenfalls in Quarantäne befänden. Die Pflege und Betreuung der Bewohner sei sichergestellt, erklärte die Stadt.

In welchem der sieben städtischen Pflegeheime die Infektion mit dem neuartigen Coronavirus aufgetreten ist, teilte die Stadt nicht mit. Zuvor hatten die "Lübecker Nachrichten" darüber berichtet.