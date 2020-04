Oberhof

Wolf wird Biathlon-Nationalcoach in der Schweiz

15.04.2020, 14:24 Uhr | dpa

Der Thüringer Alexander Wolf wird vom 1. Mai an neuer Nationaltrainer der Schweizer Biathleten. Das gab der Verband am Mittwoch bekannt. Der 41-Jährige tritt die Nachfolge von Jörn Wollschläger an, mit dem Wolf einst in der deutschen Weltcup- Mannschaft lief. "Das Schweizer Team gehört für mich zu einem aufstrebenden Team mit einer guten Mischung zwischen jungen wilden und sehr erfahrenen Athleten. Ich bin überzeugt, dass wir gemeinsam jeden einzelnen Athleten weiterentwickeln können", sagte Wolf.

Wolf, der 2008 in Östersund WM-Bronze in der Verfolgung und mit der Staffel gewann, war zuletzt beim Deutschen Skiverband im Nachwuchsbereich in Oberhof tätig. Er absolvierte nach seinem Karriereende 2013 Trainerausbildungen in Köln und Leipzig.