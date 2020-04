Ilmenau

Thüringer können Online-Bibliothek kostenlos testen

15.04.2020, 14:36 Uhr | dpa

In Thüringen können die Bürger einen Monat lang kostenlos auf die Onlinebibliothek "Thuebibnet" zugreifen. Die Landesregierung stelle den "Schnupperzugang" ab sofort zur Verfügung, teilte der Thüringer Landesverband im deutschen Bibliotheksverband (dbv) am Mittwoch mit. Das Angebot solle Nutzern den Zugang zu digitalen Medien ermöglichen, deren angestammte Bibliothek keine Online-Ausleihe anbietet. "So kann in der aktuellen Krisensituation die Versorgung mit Literatur und Bibliotheksangeboten gesichert werden", hieß es in Mitteilung des dbv.