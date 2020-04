Dormagen

Radfahrer kommt nach Kollision mit Auto ums Leben

15.04.2020, 14:57 Uhr | dpa

Ein 84 Jahre alter Radfahrer ist in Dormagen nach einem Zusammenstoß mit einem Auto gestorben. Nach Polizeiangaben war der Rentner am Mittwoch auf einem Pedelec unterwegs. In einem Kreuzungsbereich stieß er mit dem Wagen eines 31-Jährigen zusammen und erlitt schwere Verletzungen. Er wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht und starb dort wenig später. Zur Schuldfrage könne man noch keine Angaben machen, sagte eine Polizeisprecherin.