Edenkoben

Streit mit Paketzusteller: 33-Jähriger leicht verletzt

15.04.2020, 16:25 Uhr | dpa

Bei einem Streit mit einem 71-Jährigen ist ein Paketzusteller in Edenkoben (Landkreis Südliche Weinstraße) leicht verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, wollte der 33-jährige Bote dem Mann am Mittwoch ein Paket liefern. Beim Scannen der Ware sei der 71-jährige Mann ungeduldig geworden, da sein frisch gekochtes Essen kalt werde. Daraufhin kam es zum Streit zwischen den beiden Männern. Der 71-Jährige schlug dabei laut Polizei die Haustür "unvermittelt" zu und verletzte den Paketzusteller am Finger. Auch die Scheibe der Haustür sei dabei beschädigt worden. Gegen den 71-Jährigen wird nun wegen Körperverletzung ermittelt.