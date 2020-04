Fürth

SPD-Politiker Träger erhält erneut Drohbrief

15.04.2020, 19:11 Uhr | dpa

Der Fürther SPD-Bundestagsabgeordnete Carsten Träger hat nach eigenen Angaben erneut einen Drohbrief erhalten. Das Schreiben sei über Ostern in seinem Fürther Wahlkreisbüro eingegangen, teilte Träger am Mittwoch mit. Bereits zwischen Weihnachten und Neujahr hatte Träger einen Drohbrief bekommen, dem einen Patronenhülse beigefügt gewesen sein. Dem neuen Schreiben sei nun ein Messer beigelegt gewesen.

Die Sendungen seien verfasst von Gruppierungen, die sich als "revolutionäre Aktionszellen" (RAZ) und "Militante Zelle" (MIEZE) bezeichnen.

"Dieser zweite Drohbrief ist eine erneute Grenzüberschreitung", heißt es in einer Stellungnahme Trägers, der auch umweltpolitischer Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion ist. "Mein Team und ich arbeiten gerade mit voller Kraft daran, den Menschen, den Unternehmen und gemeinnützigen Einrichtungen bestmöglich durch die Corona- Krise zu helfen. Ich lasse mich in meiner Arbeit nicht von solchen Schreiben beeindrucken und werde mich weiter für die Menschen in meinen Wahlkreis, für wirksamen und sozial ausgewogenen Klimaschutz, soziale Gerechtigkeit, Frieden und unsere Demokratie einsetzen."

Träger erklärte, er habe den Brief der Polizei übergeben, der Staatsschutz ermittele bereits seit dem ersten Schreiben von Anfang Januar. "Ich gehe davon aus, dass die Behörden nun mit Hochdruck alle neuen Anhaltspunkte verfolgen. Morddrohungen sind eine Straftat und müssen mit aller Härte verfolgt werden."