Potsdam

Brandenburg verlängert Beschränkungen bis zum 3. Mai

15.04.2020, 19:20 Uhr | dpa

Die Ausgangsbeschränkungen in Brandenburg sollen um zwei Wochen bis zum 3. Mai verlängert werden. Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) kündigte am Mittwoch nach einer Bund-Länder-Konferenz außerdem an, dass die Schulen ab 4. Mai für bestimmte Klassen wieder offen sein sollen.