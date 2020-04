Wiesbaden

Wirtschaft begrüßt Lockerungen, meldet aber auch Bedenken an

15.04.2020, 19:22 Uhr | dpa

Die angekündigten schrittweisen Lockerungen der Corona-Beschränkungen für den Einzelhandel sind nach Einschätzung des Hessischen Industrie- und Handelskammertages ein ermutigendes Zeichen. Damit könnten die Innenstädte in der kommenden Woche wieder belebter werden, erklärte HIHK-Präsident Eberhard Flammer in Wiesbaden am Mittwoch. "Die konkreten Vorgaben zur Öffnung nach Verkaufsflächen und einzelnen Branchen können wir allerdings nur schwer nachvollziehen", bemängelte er. Sie führten zu Abgrenzungsproblemen, Rechtsunsicherheit und unnötigen Wettbewerbsverzerrungen.

"Unklar ist nach den vorgestellten Bedingungen beispielsweise, weshalb gerade großflächige Betriebe, die Abstandsgebote wesentlich einfacher einhalten könnten, noch geschlossen bleiben sollen", erklärte Flammer. Die hessische Wirtschaft wünsche sich von der Politik eine diskriminierungsfreie Öffnung des gesamten stationären Einzelhandels. "Die Einhaltung strenger Auflagen zu Hygiene, Kundendichte und Abständen ist dabei selbstverständlich."