Magdeburg

Kabinett soll neue Corona-Regeln beschließen

15.04.2020, 21:27 Uhr | dpa

Nach der Einigung von Bund und Ländern auf eine grundsätzliche Verlängerung des Corona-Kontaktverbots und erste Lockerungen von Maßnahmen will Sachsen-Anhalts Regierung die Beschlüsse formal umsetzen. Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) und seine Minister kommen dafür am heutigen Donnerstag um 10.00 Uhr zu einer Sondersitzung des Kabinetts zusammen. Am Nachmittag um 14.00 Uhr will Haseloff gemeinsam mit Gesundheitsministerin Petra Grimm-Benne und Wirtschaftsminister Armin Willingmann (beide SPD) die Öffentlichkeit über die genauen Konsequenzen der Beratungen informieren.

In einer Telefonschalte hatten sich am Mittwoch die Ministerpräsidenten der Länder und Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) auf die grundsätzliche Verlängerung des seit Ende März geltenden Kontaktverbots geeinigt. Gleichzeitig wurden aber auch erste Lockerungen vereinbart: So dürfen Geschäfte mit einer Verkaufsfläche von bis zu 800 Quadratmetern bereits ab Montag wieder öffnen, Schulen dürfen ab 4. Mai schrittweise wieder den Betrieb aufnehmen.