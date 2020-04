Saarbrücken

OLG entscheidet über Millionenklage zum HTW-Hochhaus

16.04.2020, 02:03 Uhr | dpa

Das Saarländische Oberlandesgericht verkündet am heutigen Donnerstag um 9.30 Uhr eine Entscheidung im Verfahren über die Millionenklage zum Umbau des HTW-Hochhauses in Saarbrücken. Dabei geht es um einen Streit zwischen der Arbeitsgemeinschaft HTW Saarbrücken und dem Land, wer die Kosten in Höhe von zehn Millionen Euro für Brandschutz-Nachbesserungen tragen soll.

Bei der ARGE HTW handelt es sich um einen Zusammenschluss mehrerer Baufirmen, die am Umbau des Hochhauses für die Hochschule für Technik und Wirtschaft des Saarlandes (HTW) beteiligt waren. Das Landgericht Saarbrücken hatte die Klage gegen das Saarland im Oktober 2018 abgewiesen. Dagegen hatte die ARGE Berufung eingelegt.

Laut Landgericht war es während der Ausführung der Arbeiten zu Meinungsverschiedenheiten über Fragen des Brandschutzes gekommen. Nachdem die zuständige Bauaufsichtsbehörde wegen eines mangelhaften Brandschutzes die Baugenehmigung verweigert hatte, wurde ein neues Brandschutzkonzept entworfen, das unter anderem Rettungswege für mehr als 2500 Personen vorsieht. Nach dem ursprünglichen Brandschutzkonzept war die Nutzung auf lediglich 200 Personen beschränkt.

Das neue Brandschutzkonzept machte erhebliche Umbauarbeiten wie etwa den Anbau von zwei neuen Treppenhäusern an das bestehende Gebäude notwendig. Die ARGE HTW hatte das Saarland als Bauherr auf die Übernahme der Mehrkosten von annähernd zehn Millionen Euro verklagt.

Die 15. Zivilkammer des Landgerichts hatte dafür keine Grundlage gesehen. Nach ihrer Auffassung handelt es sich bei den zusätzlich angefallenen Arbeiten um Leistungen, zu deren Erbringung die ARGE HTW nach dem ursprünglich vereinbarten Vertrag verpflichtet war.