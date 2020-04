Friedberg

Gegen Baum geprallt: 20-Jähriger schwer verletzt

16.04.2020, 11:03 Uhr | dpa

Ein 20-Jähriger ist in Schwaben mit seinem Auto gegen einen Baum geprallt und schwer verletzt worden. Wahrscheinlich sei der Mann zu schnell gefahren, sagte ein Sprecher der Polizei am Donnerstag. Der 20-Jährige hatte gegen Mitternacht in einer Linkskurve in Friedberg die Kontrolle über das Fahrzeug verloren und war gegen einen Baum gekracht. Der Wagen prallte zurück auf die Straße, überschlug sich und blieb auf einem Kreisverkehr liegen. Ein Anwohner hörte einen Knall und alarmierte die Einsatzkräfte. Der 20-Jährige kam mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus.