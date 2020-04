Dresden

Sachsens AfD-Chef wirft Regierung falsche Prämissen vor

16.04.2020, 12:50 Uhr | dpa

Der sächsische AfD-Partei- und Fraktionschef Jörg Urban hat der Regierung des Freistaates in der Corona-Krise zögerliches Handeln und falsche Prämissen vorgeworfen. Die Regierung fahre nach wie vor auf Sicht und habe kein klares Ausstiegskonzept, erklärte Urban am Donnerstag in Dresden. Es sei ein Armutszeugnis, dass der Freistaat immer noch nicht ausreichend Schutzkleidung für Klinik- und Pflegepersonal bereitstelle. Zudem habe das Kabinett bei der Unterstützung sächsischer Unternehmer versagt: "Während weniger finanzstarke Nachbar-Bundesländer Sachsens unbürokratisch Zuschüsse ausreichen, die nicht zurückgezahlt werden müssen, vergibt Sachsen lediglich Hilfs-Kredite. Geld wäre genug da."

Sachsen hatte wiederholt klar gestellt, dass die ausgereichten Darlehen nur dann zurückzuzahlen sind, wenn die Unternehmer die Krise gut überstehen.