Gießen

Minister Klose bedauert dicht gedrängte Aufzugfahrt

16.04.2020, 16:18 Uhr | dpa

Hessens Sozialminister Kai Klose (Grüne) bedauert eine Aufzugfahrt mit vielen Menschen im Gießener Uniklinikum. Ein Foto, das Politiker und Mitarbeiter des Krankenhauses dicht gedrängt stehend im Aufzug zeigte, war am Dienstag durch die Sozialen Netzwerke gegangen und hatte für Kritik gesorgt. Wegen der Corona-Pandemie gelten eigentlich strenge Abstandsregeln. "Das war eine Situation, die so nicht hätte passieren dürfen", sagte Klose am Donnerstag. Trotz aller guten Vorsätze könne Unachtsamkeit zu solchen Situationen führen. "Das war nicht gut."

Klose hatte zusammen mit Ministerpräsident Volker Bouffier und Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (beide CDU) die Uniklinik besucht. In dem Aufzug trugen alle eine Schutzmaske.