Frankenthal

Mann stirbt nach Streit in Wohnheim

16.04.2020, 16:29 Uhr | dpa

Nach einem Streit zwischen zwei Männern in einem Wohnheim in Frankenthal ist ein 59-jähriger Mann an seinen Verletzungen gestorben. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, hatte es am Morgen einen Streit gegeben. In der Folge starb der 59-Jährige an seinen Verletzungen. Die genauen Hintergründe der Tat und der Tathergang sind noch unklar, Staatsanwaltschaft und Polizei ermitteln. Der 33-jährige deutsche Tatverdächtige wurde noch vor Ort vorläufig festgenommen. Für Freitag ist eine Obduktion des Opfers geplant. Außerdem soll der Tatverdächtige dem Haftrichter vorgeführt werden.