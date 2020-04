Freiburg im Breisgau

Talent Keitel unterschreibt Profivertrag beim SC Freiburg

16.04.2020, 16:30 Uhr | dpa

Nachwuchsspieler Yannik Keitel ist beim Fußball-Bundesligisten SC Freiburg zum Profi aufgestiegen. Über die Vertragslaufzeit des 20 Jahre alte Mittelfeldspielers machten die Badener am Donnerstag wie gewohnt keine Angaben. Am 29. Februar war Keitel beim 0:1 in Dortmund erstmals von Trainer Christian Streich in der Bundesliga eingesetzt worden.

"Yannik ist mit einem hohen Maß an Spielintelligenz ausgestattet und ist im zentralen Bereich sehr flexibel einsetzbar", sagte SC-Vorstand Jochen Saier über den Spieler, der bereits als 11-Jähriger zum Sport-Club gewechselt war. Aufgrund der Coronavirus-Krise ist die Saison in der Fußball-Bundesliga derzeit bis mindestens Ende des Monats unterbrochen.