Wiesbaden

Hessen berät noch: Was sind Großveranstaltungen?

16.04.2020, 17:53 Uhr | dpa

Hessen hat nach den Worten von Regierungschef Volker Bouffier (CDU) noch nicht festgelegt, was als Großveranstaltung gilt. Dazu sei man unter anderem mit den Kommunen im Gespräch, eine Entscheidung solle bis spätestens Ende nächster Woche getroffen werden, sagte Bouffier am Donnerstag in Wiesbaden.

Bund und Länder hatten sich am Mittwoch darauf geeinigt, dass alle Großveranstaltungen wegen der Corona-Pandemie bis Ende August untersagt sind. Sie hatten aber nicht genau die Größenordnung definiert. Zahlreiche Feste und Kulturveranstaltungen in Hessen sind bereits abgesagt worden, darunter die Bad Hersfelder Festspiele oder das Darmstädter Heinerfest.