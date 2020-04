Kastellaun

Kein Festival "Nature One" wegen Corona-Maßnahmen

16.04.2020, 20:05 Uhr | dpa

Laser-Show und Feuerwerk beim Techno-Festival "Nature One". Foto: Thomas Frey/dpa/Archivbild (Quelle: dpa)

Das Verbot von Großveranstaltungen bis Ende August wegen der Corona-Pandemie betrifft auch das Elektro-Festvial "Nature One". Die Veranstalter teilten am Donnerstag mit, dass das vom 31. Juli bis 2. August auf der ehemaligen Raketenbasis Pydna bei Kastellaun geplante Spektakel abgesagt werden müsse. "Wir vertrauen den Experten und der Politik und können die Entscheidung grundsätzlich nachvollziehen", hieß es in der Mitteilung der Veranstalter. Die Gesundheit und Sicherheit der Besucher, Künstler, Mitarbeiter und aller Beteiligten habe "immer oberste Priorität", sagte demnach Geschäftsführer Oliver Vordemvenne.

"Die Situation trifft uns sehr hart, auch finanziell", sagte er. Festivals seien zudem "ein Kulturgut und für viele Menschen das Highlight im Sommer". Bereits erworbene Tickets behielten ihre Gültigkeit für die nächste Ausgabe des Festivals (30. Juli bis 1. August 2021). Bei der vergangenen 25. Auflage des Events waren rund 65 000 Besucher gezählt worden.