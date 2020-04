Fulda

Deutsche Grillmeisterschaften wegen Coronavirus abgesagt

16.04.2020, 21:26 Uhr | dpa

Die für Anfang August in Fulda geplanten Deutschen Grillmeisterschaften der "German Barbecue Association" sind wegen der Coronavirus-Pandemie abgesagt worden. Die Veranstaltung, die ursprünglich vom 1. bis 2. August stattfinden sollte, werde wegen der Ausbreitung des Virus ersatzlos gestrichen, teilten die Veranstalter am Donnerstagabend mit.

Bund und Länder hatten sich am Mittwoch darauf geeinigt, Großveranstaltungen bis 31. August grundsätzlich zu untersagen. Es sei unklar, ob die Grillmeisterschaften unter diese Regelung fielen, erklärten die Veranstalter. Man wolle aber "entschlossen und konstruktiv an der gesamtgesellschaftlichen Aufgabe mitwirken, die Ausbreitungsgeschwindigkeit des Coronavirus zu verlangsamen", heißt es in der Mitteilung zur Absage der Veranstaltung.

An der 24. Auflage des Bundeswettbewerbs hatte im vergangenen Jahr im Sommer in Fulda die Rekordzahl von 47 Teams teilgenommen.