Frau bei Stallbrand in Meppen verletzt - Tiere tot

17.04.2020, 05:51 Uhr | dpa

Bei einem Stallbrand in Meppen (Emsland) ist eine Frau in der Nacht zu Freitag verletzt worden. Mehrere Pferde verendeten in den Flammen, wie ein Polizeisprecher sagte. In der Scheune waren 17 Pferde, zwei Kühe, zwei Kälber, vier Schafe und ein Schwein. Eine Passantin sei mit Verdacht auf Rauchvergiftung in eine Klinik gekommen. Die Familie auf dem Hof blieb dem Sprecher zufolge unverletzt. Wie viele Tiere tot seien, war zunächst unklar. Auch die Höhe des Sachschadens sowie die Brandursache waren zunächst nicht bekannt. Der Sachschaden beträgt ersten Schätzungen der Polizei zufolge rund 300 000 Euro.