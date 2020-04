Zwickau

Laster drängt Auto ab: Mutter und Tochter verletzt

17.04.2020, 06:00 Uhr | dpa

Eine Mutter und ihre zehnjährige Tochter sind bei einem Unfall auf der A 72 in Zwickau schwer verletzt worden. Als die 36-Jährige am späten Donnerstagnachmittag einen Sattelzug überholt habe, sei dieser ausgeschert, teilte die Polizei mit. Die Frau habe gebremst und dabei die Kontrolle über ihren Wagen verloren. Das Auto schleuderte in die Leitplanke und zurück auf die Fahrbahn. Der Lastwagen fuhr weiter.